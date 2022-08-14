NYT: сотрудничество Путина и Эрдогана раздражает Запад

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: REUTERS

Сотрудничество президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана сильно раздражает Запад. Об этом говорится в статье обозревателя Стивена Эрлангера в издании The New York Times (NYT).

"Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад", - утверждает журналист.

По его оценке, лидеры России и Турции "сблизились как никогда". В качестве доказательства такому суждению Эрлангер привел две встречи Путина и Эрдогана за последние три недели, а также отказ Анкары присоединиться к антироссийским санкциям.

Благодаря такой позиции Турция расширяет взаимодействие с РФ, получая хорошую прибыль от сделок с российскими компаниями и доступ к дешевой энергии.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин имеет минимум двух друзе среди действующих лидеров стран, которые входят в Североатлантический альянс. Об этом заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

По оценке Даалдера, дружеские отношения с российским лидером выстроили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Экс-постпред Соединенных Штатов также назвал другом Владимира Путина бывшего лидера еще одного государства НАТО – Италии.