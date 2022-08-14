"Свои же зубы целее будут". Кадыров посоветовал Западу дружить с Россией

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал западных политиков "научиться дружить с Россией", пересмотрев стратегию "развала" нашей страны. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале в воскресенье, 14 августа 2022 года.

"Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут", - подчеркнул Кадыров, напомнив про угрозу российского лидера Владимира Путина "оставить без зубов" тех, кто захочет "откусить" часть РФ.

Руководитель Чеченской республики подчеркнул, что сейчас страна уже не та, что была 20 лет назад. За это время Российская Федерация превратилась из "разворованной и униженной Западом" в "государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое".

Напомним, Владимир Путин заявил, что государства Запада, принимая санкции против России, выбросили принципы Всемирной торговой организации на помойку.

Он напомнил, что в отношении российских предприятий приняты ограничения со стороны западных партнеров. Эти санкции касаются работы на внешних рынках, также введены запреты на приобретение ряда зарубежных компонентов для выпуска продукции в РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил мнение, что западное направление во внешней политике России "само себя отменяет". Дипломат также акцентировал внимание, что на этом фоне роль африканского континента в концепции российской внешней политики будет возрастать.