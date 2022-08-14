В России 14 августа 2022 выявлено почти 29 тысяч заражений коронавирусом впервые с марта

В России растет заболеваемость коронавирусом Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 28 982 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные в воскресенье, 14 августа 2022, приводит Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальное число с конца марта 2022 года.

Согласно информации Оперштаба, наибольшее количество новых заболеваний зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 7020 человек. На втором месте по числу новых случаев Санкт-Петербург – там коронавирус выявили у 3761 пациента, на третьем месте Московская область – 2399 новых случаев.

Кроме того, за прошедшие сутки было подтверждено 54 летальных исхода. В связи с выздоровлением были выписаны 14 942 пациента. Также за сутки госпитализированы с коронавирусом 1790 человек. Это на 35,2% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России заболели коронавирусом 18 881 958 человек, а выздоровели 18 136 077. Жертвами инфекции стали 383 125 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, замдиректора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что необходимости вводить какие-либо ограничительные меры на федеральном уровне из-за распространения коронавирусной инфекции в России нет.