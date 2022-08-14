В России ожидается рекордный урожай зерновых

В России прогнозируется рекордный урожай зерновых культур Фото: REUTERS

Россию ждет рекордный урожай зерновых культур. Соответствующий прогноз озвучил ТАСС директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

"Рекордно высокий, около 145 млн тонн всего, а пшеницы - 95 млн, - уточнил Рылько. - Это будет абсолютный рекорд".

По словам эксперта, угрозу для урожая представляет поздняя уборка в регионах Центральной России и Поволжья, связанная с ухудшением погодных условий.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил журналистам, что объем экспорта зерна из России может быть пересмотрен в сторону уменьшения из-за возможного снижения урожая в стране.

Ситуация объясняется более поздней уборкой из-за холодной весны и дождливым летом в нескольких регионах. Еще один фактор – это проблема с поставками комплектующих на иностранную сельхозтехнику.