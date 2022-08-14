Президент Латвии одобрил идею о запрете выдачи туристических виз россиянам

Власти Латвии готовят новые масштабные визовые ограничения для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия должна объединиться с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами и выдвинуть требование о полном прекращении выдачи туристических виз гражданам России в Европе. С соответствующим заявлением выступил президент Латвии Эгил Левитс.

По мнению президента Латвии, также властям страны следует пересматривать уже выданные в Латвии виды на жительство и визы. У тех россиян, кто поддерживает спецоперацию на Украине, вид на жительство предлагается отбирать.

«Неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам создали риски безопасности. Настало время провести ревизию этой неудавшейся и опасной политики»,— заявил Эгилс Левитс.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский публично призвал к "изоляции россиян" от западного мира. По его мнению, ЕС и другие западные государства должны как можно скорее ввести запрет на въезд россиян на свою территорию. Также он готовится принять решение о запрете въезда на Украину для граждан РФ.

Украинского лидера поддержала премьер Эстонии Кая Каллас. Она считает, что все страны Евросоюза должны в ближайшее время обсудить вопрос о введении против россиян жестких визовых ограничений. По словам Каллас, подобные меры должны войти в новый пакет антироссийских санкций. Однако западные лидера пока на призывы Зеленского и Каллас не реагируют и вводить подобные радикальные ограничения не собираются.