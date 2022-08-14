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Политика14 августа 2022 9:05

Президент Латвии одобрил идею о запрете выдачи туристических виз россиянам

Лишать россиян виз и отбирать у них вид на жительство будут за поддержку спецоперации на Украине
Александр КИСЛОВ
Власти Латвии готовят новые масштабные визовые ограничения для россиян

Власти Латвии готовят новые масштабные визовые ограничения для россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия должна объединиться с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами и выдвинуть требование о полном прекращении выдачи туристических виз гражданам России в Европе. С соответствующим заявлением выступил президент Латвии Эгил Левитс.

По мнению президента Латвии, также властям страны следует пересматривать уже выданные в Латвии виды на жительство и визы. У тех россиян, кто поддерживает спецоперацию на Украине, вид на жительство предлагается отбирать.

«Неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам создали риски безопасности. Настало время провести ревизию этой неудавшейся и опасной политики»,— заявил Эгилс Левитс.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский публично призвал к "изоляции россиян" от западного мира. По его мнению, ЕС и другие западные государства должны как можно скорее ввести запрет на въезд россиян на свою территорию. Также он готовится принять решение о запрете въезда на Украину для граждан РФ.

Украинского лидера поддержала премьер Эстонии Кая Каллас. Она считает, что все страны Евросоюза должны в ближайшее время обсудить вопрос о введении против россиян жестких визовых ограничений. По словам Каллас, подобные меры должны войти в новый пакет антироссийских санкций. Однако западные лидера пока на призывы Зеленского и Каллас не реагируют и вводить подобные радикальные ограничения не собираются.