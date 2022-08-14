Reuters: сухогруз с зерном из Украины встал на якорь у сирийского порта Тартус

Вывоз зерна из Украины в различные страны мира осуществляется под контролем совместного Координационного центра Фото: REUTERS

Сухогруз Razoni, вывозящий зерно из Украины, встал на якорь близ сирийского порта Тартус. Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышло из одесского порта с украинским зерном 1 августа. 3 августа сухогруз прибыл в Стамбул. Позднее совместный Координационный центр согласовал вывоз этим судном украинского зерна.

Зерно вывозится из Украины в рамках соглашения, которое было подписано в Стамбуле и одобрено ООН. Россия в рамках "зерновой сделки" подписала договор об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций.

Подобный документ с Анкарой и ООН также подписали и украинские власти. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. В ООН считают, что "зерновая сделка" может стать важным сигналом к миру на Украине: по данным руководства организации, не исключено, что в будущем в участием сторон могут подписаны и другие подобные соглашения, которые будут способствовать мирному урегулированию конфликта.