Более 200 бойцов ВСУ отказались выполнять приказы командиров и оставили позиции из-за больших потерь

Бойцы ВСУ массово отказываются идти на передовую и оставляют свои позиции Фото: REUTERS

Более 200 бойцов Вооруженных сил Украины отказались выполнять боевые задачи, поставленные командованием на Донбассе. Вместо участия в боях они массово оставляют позиции из-за больших потерь, сообщают в Минобороны России.

"В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь", - отмечает официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга, посвященного ситуации в зоне проведения спецоперации на Украине.

Отмечается, что в одном из батальонов 56-й бригады из почти 600 бойцов в живых на данный момент осталось лишь 140 военнослужащих.

Ранее командир украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников, попавший в плен, сообщил, что подготовка бойцов ВСУ и нацформирований находится на крайне низком уровне. Более того, многие военнослужающие и бойцы нацбатальонов не умеют обращаться с поставляемым на Украину западных оружием. В связи с этим он делает вывод о том, что у Вооруженных сил Украины нет никаких шансов на победу над российской армией.