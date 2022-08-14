YLE: правительство Финляндии обсудит ограничение выдачи виз для россиян

Финляндия рассмотрит варианты ограничения выдачи виз россиянам Фото: Артем КИЛЬКИН

Правительство Финляндии проведет "неофициальную вечернюю встречу", чтобы обсудить возможное ограничение поездок россиян в страну, в том числе за счет усложнения процесса выдачи виз. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

По данным журналистов, мероприятие запланировано на вторник, 16 августа 2022 года.

"Министерство иностранных дел изучило различные варианты, один из которых заключается в том, чтобы на практике усложнить получение туристической визы", - говорится в сообщении YLE с уточнением, что определенной позиции по этой инициативе у финских властей пока нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Финляндии нашли механизм сокращения количества выдаваемых гражданам России туристических виз. По словам министра иностранных дел страны Пекки Хаависто, визы россиянам будут оформлять только один раз в неделю.

Напомним, Финляндия может пойти по пути визовых ограничений, чего требуют местные жители и политические партии. Возможные варианты и причины назвал глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер .