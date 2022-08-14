Российские войска освободили населенный пункт Уды в Харьковской области

Российские военные освободили Уды Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга в воскресенье, 14 августа 2022 года.

"В результате наступательных действий Вооруженных сил РФ полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области", - уточнил Конашенков.

Как ранее писал сайт KP.RU, минобороны России опубликовало видео последствий артиллерийских обстрелов ВСУ по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области.

Напомним, днем ранее Игорь Конашенков рассказал, что союзные силы полностью взяли под контроль поселок Пески в Донецкой народной республике. За эту территорию на протяжении нескольких дней велись бои. Так, на 4 августа военные России, ДНР и ЛНР освободили 70% Песков.