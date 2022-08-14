Путин посетит форум "Армия-2022"

Участие Владимира Путина в крупном военном форуме анонсировали на федеральном ТВ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит форум "Армия-2022". Информацию об этом распространили в эфире шоу "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"На следующей неделе Путин выступит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Форум проходит каждый год и каждый год сюда приезжает президент, но на этот раз мероприятие состоится в условиях чрезвычайно раскаленной обстановки. Поэтому выступление Путина здесь будет особенно важным", - отмечается в эфире программы.

Форум, который посетит российский президент, пройдет 15 по 21 августа 2022 года в парке "Патриот" под Кубинкой (Московская область).

В ходе международного форума пройдут тематические экспозиции, научно-деловая программа, демонстрация военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах, а также культурные мероприятия. Свою продукцию в рамках форума представят крупнейшие российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), ожидается представление новых современных видов вооружений, который уже в ближайшем будущем будут поставлены в армию РФ в рамках гособоронзаказа.