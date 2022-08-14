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Происшествия14 августа 2022 11:40

20 человек пострадали при взрыве в ТЦ "Сурмалу" в Ереване

Один человек погиб
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
При взрыве в торговом центре в Армении пострадали 20 человек

При взрыве в торговом центре в Армении пострадали 20 человек

Фото: Кадр видео

Министерство чрезвычайных ситуаций Армении сообщило число пострадавших и погибших во время взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване в воскресенье, 14 августа 2022 года.

Как пишет Sputnik Армения, при ЧП пострадали 20 человек. Также известно об одном погибшем. Предварительной причиной взрыва называют возгорание на складе пиротехнических материалов.

Напомним, очевидцы опубликовали видео с места мощного взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

На записи запечатлели одну из пострадавших женщин, которую на носилках доставили к медикам. Также видны масштаб разрушений, процесс тушения пожара и несколько обгоревших автомобилей.

На месте происшествия работают оперативные службы, в том числе спасатели и полицейские. Местные жители активно помогают ликвидировать возгорание и разбирать завалы.