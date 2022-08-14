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Происшествия14 августа 2022 12:01

Число пострадавших при взрыве на рынке в Ереване выросло до 26

Пожар начался с магазина пиротехнических материалов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Число пострадавших при взрыве в Ереване достигло 26 человек

Число пострадавших при взрыве в Ереване достигло 26 человек

Фото: Кадр видео

Количество пострадавших в результате взрыва на рынке "Сурмалу" в Ереване достигло 26 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Армении в воскресенье, 14 августа 2022 года.

По информации администрации армянской столицы, взорвался магазин, в котором велась торговля пиротехникой. Затем пожар распространился далее. Точные обстоятельства взрыва определят эксперты.

Силовые структуры не исключают, что под завалами могут находиться люди.

Напомним, изначально МЧС Армении сообщило о 20 пострадавших и одном погибшем.

Как ранее писал сайт KP.RU, опубликовано видео с места взрыва. На кадрах видна работа пожарных, которым помогают оказавшиеся поблизости очевидцы. Рядом с торговой площадью сгорели несколько транспортных средств. Ведется разбор завалов. Масштаб разрушений очень большой.