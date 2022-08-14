Делегация Конгресса США посетит Тайвань 14 августа 2022 года

Делегация Конгресса США посетит Тайвань с двухдневным визитом. Фото: REUTERS

Делегация Конгресса США посетит Тайвань с двухдневным визитом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление посольства США на Тайване. Сообщается, что визит запланирован на 14-15 августа.

«Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 14 по 15 августа, чтобы встретиться с высокопоставленными тайваньскими лидерами», - пишет агентство.

Сообщается, что встреча пройдет в рамках более широкого турне делегации Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе. Официальные лица планируют обсудить отношения между США и Тайванем и глобальные цепочки поставок.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

Этот визит имел широкий резонанс: после визита Пелоси Тайвань готовится к войне, а Китай готовится к экономической и военной блокаде острова.

Почему тайваньская авантюра Пелоси оборачивается политической катастрофой для США, читайте здесь на KP.RU.