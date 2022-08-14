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Политика14 августа 2022 13:15

Власти Запорожской области назвали зачистку правого берега Днепра гарантией безопасности ЗАЭС

Представитель администрации Запорожской области Рогов назвал населенные пункты, которые должны быть зачищены от украинских националистов, чтобы обезопасить ЗАЭС
Мария ПАВЛОВА
Представитель администрации Запорожской области Рогов назвал зачистку правого берега Днепра единственным способом обезопасить ЗАЭС.

Представитель администрации Запорожской области Рогов назвал зачистку правого берега Днепра единственным способом обезопасить ЗАЭС.

Фото: REUTERS

Чтобы обезопасить Запорожскую атомную электростанцию, необходимо зачистить от украинских националистических формирований правый берег Днепра, в частности, населенные пункты Никополь, Марганец и Токмаковку. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Единственное решение по атомной станции, которое я лично вижу, это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки – трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра», - сказал Рогов, напомнив, что именно оттуда были нанесены удары по Запорожской АЭС, в частности, выпущенный со стороны этих населенных пунктов снаряд упал в десяти метрах от сухого хранилища отходов ядерного топлива, что может спровоцировать опасные процессы.

«Поэтому только зачистка. Только военные успехи решат проблему», - резюмировал Владимир Рогов.

Напомним, украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС в субботу 13 августа. Снаряды падали в районе побережья Днепра и самой ЗАЭС.

«Может быть второй Чернобыль»: семь главных фактов, которые нужно знать про атаки на Запорожскую АЭС, здесь на KP.RU.

Ранее энергетик Кондратьев предупредил о рисках отключения электричества для украинцев при консервации ЗАЭС.