Представитель администрации Запорожской области Рогов назвал зачистку правого берега Днепра единственным способом обезопасить ЗАЭС. Фото: REUTERS

Чтобы обезопасить Запорожскую атомную электростанцию, необходимо зачистить от украинских националистических формирований правый берег Днепра, в частности, населенные пункты Никополь, Марганец и Токмаковку. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Единственное решение по атомной станции, которое я лично вижу, это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки – трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра», - сказал Рогов, напомнив, что именно оттуда были нанесены удары по Запорожской АЭС, в частности, выпущенный со стороны этих населенных пунктов снаряд упал в десяти метрах от сухого хранилища отходов ядерного топлива, что может спровоцировать опасные процессы.

«Поэтому только зачистка. Только военные успехи решат проблему», - резюмировал Владимир Рогов.

Напомним, украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС в субботу 13 августа. Снаряды падали в районе побережья Днепра и самой ЗАЭС.

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