МИД Польши заявил о разработке для ЕС концепции прекращения выдачи виз россиянам. Фото: REUTERS

Польша разрабатывает новую концепцию прекращения выдачи виз гражданам России для ЕС. Об этом заявил в воскресенье 14 августа заявил в интервью агентству РАР заместитель главы польского МИД Петр Вавжик.

Вавжик заявил, что Польша выступает за расширение антироссийских санкций ЕС, «в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ».

Замглавы Польского МИД объяснил необходимость работы «над новым решением» тем, что внесение приостановления договора об облегчении визового режима для россиян список антироссийских санкций не поддержали ряд государств-членов Евросоюза, в частности, Германия, Нидерланды и Франция. Петр Вавжик добавил, что польская дипломатия несколько недель ведет переговоры о введении этой меры с рядом стран.

Напомним, ранее премьер Польши Моравецкий предложил прекратить выдачу россиянам шенгенских виз.

В августе Латвия приостановила выдачу въездных виз россиянам, ограничительная мера введена на неопределенный срок.

Также сообщалось, что власти Финляндии могут пойти по пути визовых ограничений, чего от них требуют местные жители и политические партии.