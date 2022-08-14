Один человек погиб при ракетном ударе ВСУ по жилому району Энергодара

В результате обстрела Энергодара украинскими военными погиб мужчина, который выгуливал собаку. Фото: REUTERS

Один человек погиб, один пострадал в воскресенье 14 августа при нанесении ударов украинскими военными по жилым районам Энергодара - города, в котором находится Запорожская АЭС. Об этом сообщили в администрации Запорожской области.

«Энергодар подвергся ракетной атаке боевиков ВСУ. В результате террористического акта украинских карателей погиб мужчина, который в момент ракетного удара выгуливал собаку во дворе своего дома», - написал в Telegram представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

По информации Рогова, еще один человек пострадал. Это девушка, которая получила осколочные ранения, она госпитализирована.

«Также нанесён артиллерийский удар по району ТЭС, в результате которого произошло возгорание травы в непосредственной близости от станции. В район возгорания направлены пожарные расчёты», - сообщил Владимир Рогов.

Ранее Рогов назвал зачистку правого берега Днепра единственным способом обезопасить Запорожскую АЭС от обстрелов украинских националистических вооруженных формирований.

Напомним, украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС в субботу 13 августа. Снаряды падали в районе побережья Днепра и самой ЗАЭС.

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