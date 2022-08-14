Число пострадавших от взрыва в торговом центре в Ереване достигло 51

Количество пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване выросло до 51. Фото: Кадр из видео.

Число пострадавших результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» Ереване, произошедшего в воскресенье 14 августа, увеличилось до 51. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

«По состоянию на 16: 30 число граждан, доставленных в различные медицинские центры в результате взрыва в торговом центре Сурмалу, достигло 51», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что среди пострадавших 10 несовершеннолетних. Все дети получили медицинскую помощь. Один ребенок госпитализирован в реанимационное отделение, угрозы его жизни нет. Остальные пострадавшие дети выписаны после оказания медпомощи.

Напомним, мощный взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу», расположенном в Ереване, в воскресенье, 14 августа 2022 года.

Вначале МЧС Армении сообщило об одном погибшем и 20 пострадавших при ЧП в торговом центре.

Местные средства массовой информации сообщили, что ЧП произошло, вероятно, из-за возгорания на складе пиротехники.

Видео с места взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» 14 августа 2022 здесь на KP.RU.