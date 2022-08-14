Захарова обвинила США в попытках приклеить к России ярлык "страны-спонсора терроризма"

Мария Захарова считает, что США будут осуществлять русофобские провокации с помощью других стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США пытаются чужими руками объявить РФ "страной-спонсором терроризма". С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, подобные действия связаны с тем, что фактически планы Соединенных Штатов по тотальной изоляции РФ полностью провалились.

"Они же чужими руками проводят эту мысль [о признании РФ "страной-спонсором терроризма"]. Прибалтийские страны уже на эту тему высказались. Запад самоизолировался от России, и тогда был включен план Б - то есть мелко гадить там, где можно. Преимущественно чужими руками", - сообщила Захарова в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на канале "Россия 1".

Ранее решение объявить Россию "страной-спонсором терроризма" приняли власти Латвии. Соответствующее постановление одобрено Сеймом (парламентом) прибалтийского государства. Данное решение, по мнению экспертов, может привести к разрыву дипломатических отношений между Москвой и Ригой.

При этом власти США на данный момент не готовы принимать решение о признании РФ "государством-спонсором терроризма". По словам главы американского Госдепа Энтони Блинкена, это решение обязало бы США ввести санкции против всех военных и торговых партнеров России, на что Вашингтон пойти не готов.