Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Монтаж памятника воину-освободителю в Кемерове начнется 26 августа

В Кемерове 26 августа начнется монтаж памятника воину-освободителю

В Кемерове 26 августа начнется монтаж памятника воину-освободителю, сообщил глава региона Сергей Цивилев. Мемориальный комплекс героям-сибирякам создается по инициативе губернатора. Военно-исторический парк будет включать копию памятника «Воин-освободитель», установленную в Трептов-парке в Берлине. Прототипом берлинского монумента в свое время стал кузбассовец Николай Масалов.

Фигура воина-освободителя создается в Москве. В ходе визита в столицу Сергей Цивилев посетил мастерскую.

«Это часть нашей общей работы по сохранению для будущих поколений памяти о тех великих воинских и трудовых подвигах, которые наши предки совершали в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, - подчеркнул Цивилев. – В Кемерове и Новокузнецке устанавливаются стелы «Город трудовой доблести». Работа, которую проделывают специалисты при создании памятника, требует особых умений. Монумент будет воздвигнут в максимально возможные сроки при условии соблюдения всех необходимых технологий».