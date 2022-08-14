Спикер венгерского парламента назвал ошибкой введение ЕС санкций против России

Влиятельный венгерский политик считает, что антироссийские санкции следует отменить Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика европейских санкций против России является крайне ошибочной, Москву необходимо не ограничивать, а вести с ней диалог. С таким заявлением выступил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

"Лидеры ЕС в Брюсселе - если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом - могут познать истину турецкой пословицы: "Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой". Это полезное знание, потому что лидеры ЕС со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой", - цитирует Кевера РИА Новости.

Как сообщил политик в ходе фестиваля традиций гуннов и тюрков "Курултай" нежелание европейских чиновников вступать в диалог с Россией может привести к краху экономики ЕС.

Ранее о полном провале западных санкций против РФ публично заявила экс-кандидат в президенты Франции, лидер местной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По ее словам, антироссийские санкции не помогут разрешению украинского кризиса, а Брюсселю необходимо вести с Москвой переговоры вместо введения все новых ограничений.

Кроме того, Ле Пен призвала европейских чиновников признать тот факт, что западные санкции не смогли "поставить на колени" российскую экономику.