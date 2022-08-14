Россия готова к разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США

Захарова назвала недопустимыми политические интриги вокруг обмена заключенными. Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия готова разговаривать с США по поводу обмена заключенными и предпринимать конкретные действия в этом направлении. Об этом в воскресенье 14 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет», - сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», подчеркнув, что успех переговоров по обмену заключенными должен быть результатом работы коллектива профессионалов.

«Эта работа делается не у микрофона», - отметила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России указала на недопустимость политических интриг вокруг вопроса обмена заключенными.

«С российской стороны все к этому готово. Если американская сторона будет продолжать заниматься жуткой, страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», - сказала Мария Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США обмен заключенными, в том числе американской баскетболистки Бриттни Грайнер, по специальным каналам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обмен заключенными между Россией и США не состоится, если детали будут обсуждать через прессу.