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Политика14 августа 2022 15:46

Захарова назвала условие разрыва отношений с США

МИД РФ допустил, что объявление России «спонсором терроризма» в США приведет к разрыву отношений
Мария ПАВЛОВА
Мария Захарова назвала условие разрыва отношений между США и Россией.

Мария Захарова назвала условие разрыва отношений между США и Россией.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Отношения между Россией и США могут быть разорваны в случае объявления Соединенными Штатами России «страной – спонсором терроризма». Об этом в воскресенье 14 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что РФ неоднократно предупреждала об этом американскую сторону.

«Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», - сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Также Мария Захарова обвинила США в попытках приклеить к России ярлык «страны-спонсора терроризма», отметив, что план США по тотальной изоляции России полностью провалился.

Напомним, ранее сейм Латвии принял заявление, в котором признал Россию «страной-спонсором терроризма».