Захарова назвала условие разрыва отношений с США

Мария Захарова назвала условие разрыва отношений между США и Россией. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отношения между Россией и США могут быть разорваны в случае объявления Соединенными Штатами России «страной – спонсором терроризма». Об этом в воскресенье 14 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что РФ неоднократно предупреждала об этом американскую сторону.

«Мы об этом говорили — и не только устно, мы еще и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», - сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Также Мария Захарова обвинила США в попытках приклеить к России ярлык «страны-спонсора терроризма», отметив, что план США по тотальной изоляции России полностью провалился.

Напомним, ранее сейм Латвии принял заявление, в котором признал Россию «страной-спонсором терроризма».