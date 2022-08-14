Обнаружено тело второго погибшего при взрыве торгового цента «Сурмалу» в Ереване

Под завалами разрушенного взрывом торгового центра в Армении нашли тело второго погибшего. Фото: кадр из видео.

Число жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване увеличилось до двух. Вечером 14 августа спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

«Спасатели извлекли из-под завалов тело человека, число погибших в результате взрыва на данный момент составляет два», - сказано в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что медицинская помощь после взрыва потребовалось 60 пострадавшим. 22 из них уже выписаны. Среди госпитализированных есть беременная женщина, уточнили в Минздраве, добавив, что пятилетний ребенок, который был госпитализирован в отделение реанимации, уже не нуждается в интенсивной терапии и переведен в обычную палату.

Напомним, мощный взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу», расположенном в Ереване, в воскресенье, 14 августа 2022 года.

Вначале МЧС Армении сообщило об одном погибшем и 20 пострадавших при ЧП в торговом центре.

Позже сообщалось, что число пострадавших выросло до 51.

Местные средства массовой информации сообщили, что ЧП произошло, вероятно, из-за возгорания на складе пиротехники.

Видео с места взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» 14 августа 2022 здесь на KP.RU.