Пропавшая 12 августа в Пермском крае девочка не найдена, поиски продолжатся 15 августа

Настя Брихунец 12 августа пошла в магазин, чтобы купить чупа-чупс, и пропала. Фото: Вконтакте.

Пропавшая 12 августа в Пермском крае шестилетняя девочка не найдена, ее поиски продолжатся 15 августа. О том, как ищут Настю Брихунец, рассказал KP.RU один из участников поисков, волонтер Пермского подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. По словам волонтера, участники поисковой операции осмотрели все кварталы Верхнечусовских Городков, где пропала девочка.

«На сегодняшний день мы прошли парк, отработали все кварталы, поля, заброшенные дома, кусты, прошли болото. Полностью все обошли. Отработано много квадратов, практически прошли все», - рассказал волонтер, добавив, что в понедельник 15 августа поиски будут продолжены в других квадратах.

«Надежды не теряем, местные жители нас поддерживают. Надеюсь, что найдем. Думаю, что найдем. Все устали, но все равно находим силы, стараемся искать», - сказал он.

Напомним, шестилетняя Настя пропала 12 августа. Девочка пошла в магазин, чтобы купить чупа-чупс. За тем, как девочка прошла часть пути, наблюдал ее папа.

Настю ищут правоохранительные органы и не менее 500 волонтеров.

По предварительной версии, ребенка могли увести неизвестные мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения Насти Брихунец.

За информацию о пропавшей девочке из Пермского края объявили вознаграждение в полмиллиона рублей.

Источник в силовых структурах сообщил, что версия с похищением девочки не исключается, но она не основная.