В США мужчина въехал в ограждение у Капитолия, выстелил в воздух и покончил с собой

В США мужчина открыл стрельбу у Капитолия и покончил с собой. Фото: REUTERS

Мужчина врезался на своем авто в ограждение у Капитолия в Вашингтоне. Это произошло рано утром в воскресенье 14 августа, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что автомобиль неизвестного охватило пламя, когда он вышел из машины и начал стрелять. Полицейские попытались приблизиться к стрелку, но он покончил с собой. В ходе инцидента ни полицейские, ни прохожие не пострадали.

Позже личность стрелка была установлена. Оказалось, что мужчина имел криминальное прошлое, но связи его с Капитолием не установлено.

Предположительно, подозреваемый поджег свой автомобиль, а потом несколько раз выстрелил из пистолета «без разбора», пишет агентство со ссылкой на начальника полиции Капитолия Тома Мангера.

Напомним, 6 января 2021 года несогласные с победой Байдена на президентский выборах американцы штурмом взяли Капитолий.

Позже американца Джейкоба Ченсли, который в костюме шамана участвовал в штурме Капитолия, приговорили к трем годам и пяти месяцам тюрьмы.