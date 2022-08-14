Причиной отравления жителей дома на юго-востоке Москвы предположительно стал угарный газ

Несколько человек отравились предположительно угарным газом в одном из домов Москвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей дома на проспекте 40 лет Октября в Москве и несколько врачей «Скорой помощи», приехавших по вызову, отравились предположительно угарным газом. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье 14 августа.

Сообщается, что трое жителей дома почувствовали себя плохо. Недомогание почувствовали и врачи, которые приехали, чтобы оказать им помощь.

Всех жильцов подъезда эвакуировали, специалисты начали проверку квартир при помощи газоанализатора. По предварительным данным, люди отравились угарным газом.

«Превышение паров угарного газа на проспекте 40 лет Октября, 11 стало причиной отравления троих человек, а также приехавших на вызов врачей скорой помощи», - сообщили агентству в правоохранительных органах.

Ранее в Красноярском крае угарным газом отравилась целая семья. Тревогу забила 9-летняя девочка и своим звонком матери спасла всех.

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