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Политика14 августа 2022 19:53

Трамп потроллил сотрудников ФБР о время допроса

Экс-президент США Трамп посмеялся над сотрудниками ФБР, заявив, что все ценные документы хранил на компьютере сына Байдена
Мария ПАВЛОВА
Трамп заявил, что хранил самые ценные документы на ноутбуке Хантера Байдена.

Трамп заявил, что хранил самые ценные документы на ноутбуке Хантера Байдена.

Фото: REUTERS

Дональд Трамп заявил, что хранил самую ценную информацию на компьютере сына Джо Байдена – Хантера.

«Я хранил все секретные файлы на ноутбуке Хантера», — цитирует заявление Трампа после проведенных у него обысков Genesius Times.

Соль шутки в том, что ранее сын Джо Байдена забыл в ремонте ноутбук с «тоннами» компромата, в частности, там может содержаться информация о незаконных деловых операциях Хантера Байдена с Украиной и Китаем. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы.

«Мы действительно не хотели смотреть на ноутбук Хантера, но, похоже, нам придется это сделать сейчас», — цитирует издание директора ФБР Кристофера Рэя.

Ранее сообщалось, что в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго прошли обыски, силовики изъяли документы с грифом «Совершенно секретно». Американские СМИ назвали бывшего президента США Дональда Трампа гением маркетинга, после того как его команда на фоне проведенных в Мар-а-Лаго обысков засыпала своих последователей письмами с призывами к пожертвованиям.

Тем времем борьба за власть в США вышла из-под контроля: чтобы обезопасить Байдена, спецслужбы уничтожают Трампа. Экс-президента уличили в том, что он хранил дома секретные документы, и объявили шпионом.