Трамп заявил, что хранил самые ценные документы на ноутбуке Хантера Байдена. Фото: REUTERS

Дональд Трамп заявил, что хранил самую ценную информацию на компьютере сына Джо Байдена – Хантера.

«Я хранил все секретные файлы на ноутбуке Хантера», — цитирует заявление Трампа после проведенных у него обысков Genesius Times.

Соль шутки в том, что ранее сын Джо Байдена забыл в ремонте ноутбук с «тоннами» компромата, в частности, там может содержаться информация о незаконных деловых операциях Хантера Байдена с Украиной и Китаем. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы.

«Мы действительно не хотели смотреть на ноутбук Хантера, но, похоже, нам придется это сделать сейчас», — цитирует издание директора ФБР Кристофера Рэя.

Ранее сообщалось, что в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго прошли обыски, силовики изъяли документы с грифом «Совершенно секретно». Американские СМИ назвали бывшего президента США Дональда Трампа гением маркетинга, после того как его команда на фоне проведенных в Мар-а-Лаго обысков засыпала своих последователей письмами с призывами к пожертвованиям.

Тем времем борьба за власть в США вышла из-под контроля: чтобы обезопасить Байдена, спецслужбы уничтожают Трампа. Экс-президента уличили в том, что он хранил дома секретные документы, и объявили шпионом.