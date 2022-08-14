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Политика14 августа 2022 20:04

В ДНР сообщили о прорыве союзными силами обороны ВСУ на Угледарском направлении

На этом участке фронда до 14 августа не было серьезных продвижений
Мария ПАВЛОВА
В ДНР сообщили о прорыве на Угледарском направлении.

В ДНР сообщили о прорыве на Угледарском направлении.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Союзные силы Российской Федерации и подразделений ДНР совершили прорыв на Угледарском направлении. Об этом в воскресенье 14 августа сообщил в своем Telegram-канале замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

«Бойцы Шахтёрской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьёзно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», - написал Безсонов, добавив, что на этом участке фронта за последние месяцы не было существенных продвижений до 14 августа.

Ранее в российском Минобороны рассказали, что более 200 солдат 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались воевать.

Военкор Александр Коц объяснил, что значит взятие Песок для дальнейшего продвижения армии России на Донбассе.

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