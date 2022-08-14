В Депздраве сообщили, что среди медиков нет пострадавших от неизвестного вещества на юго-востоке Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Депздраве Москвы заявили, что среди медицинских работников пострадавших от неизвестного вещества на юго-востоке столицы нет. Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.

Также уточняется, что из жильцов три человека обратились за медпомощь. кроме того врачи госпитализировали двух женщины с признаками отравления, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Ранее ТАСС сообщал, что трое жителей дома на проспекте 40 лет Октября в Москве и несколько врачей "Скорой", прибывших на вызов, отравились предположительно угарным газом.

Напомним, жильцы почувствовали неизвестный запах из квартиры на пятом этаже. От отравления пострадали 2 человека из этой квартиры - их госпитализировали. На месте дежурят скорые, спасатели проводят вентиляцию здания и обследуют подъезд. Всех жильцов подъезда эвакуировали, специалисты начали проверку квартир при помощи газоанализатора.