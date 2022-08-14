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Происшествия14 августа 2022 20:37

Городское хозяйство Москвы: Причиной отравления жильцов дома в столице был не сетевой газ

Лабораторией АО "МОСГАЗ" утечек сетевого газа не обнаружено
София ГОНЧАРОВА
Городское хозяйство Москвы: Причиной отравления жильцов дома в столице был не сетевой газ

Городское хозяйство Москвы: Причиной отравления жильцов дома в столице был не сетевой газ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной отравления жильцов дома в столице оказалась не утечка сетевого газа. Об этом 14 августа заявили в Городском хозяйство Москвы.

- Сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме на юго-востоке столицы... Лабораторией АО "МОСГАЗ" утечек сетевого газа не обнаружено, - сказано в сообщении ведомства в телеграм.

Также отмечается, что сейчас на месте, кроме "МОСГАЗА", работают пожарно-спасательные подразделения.

Напомним, жильцы почувствовали неизвестный запах из квартиры на пятом этаже. От отравления пострадали несколько человек, их госпитализировали. На месте дежурят скорые, спасатели проводят вентиляцию здания и обследуют подъезд. Всех жильцов эвакуировали.

Позже в Депздраве Москвы заявили, что среди медицинских работников нет пострадавших от неизвестного вещества в жилом доме на юго-востоке столицы.