Кадыров: Бойцы спецназа "Ахмат" заняли очередную стратегически важную позицию под Северском в ДНР

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" заняли очередную стратегически важную позицию под Северском в ДНР.

- Бойцы спецназа "Ахмат" под руководством и.о. командира Ахмеда "Комбат" Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском. Наши воины заставляют противника оставлять рубежи обороны и обречённо посматривать в сторону Киева, - написал он.

Политик также отметил, что сейчас идет зачистка зеленой зоны в окрестностях Северска.

- Наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день. С нашей стороны потерь нет. Все идет по плану, - отметил Кадыров.

Днем ранее политик сообщал об отправке на Украину новой группы добровольцев из Чечни. Он также добавил, что у добровольцев хорошая подготовка. Новые навыки они освоили благодаря инструкторам российского университета спецназа. Кадыров пожелал им удачи и скорейшего возвращения.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.