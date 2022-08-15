Премьер Белоруссии Головченко заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика получает множество сигналов от западных стран о готовности к сотрудничеству.

- Сигналов о готовности работать с нами очень много. Вы видите, что санкции, которые вводятся против России и Беларуси, - рикошетом бьют по тем, кто их вводит, - приводит его слова агентство БелТА.

Головченко также обратил внимание, что сейчас европейские страны "готовится к тяжелейшей зиме", поэтому в ближайшее время могут произойти определенные изменения.

Напомним, в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон. У половины респондентов экономическое положение после повышения цен на энергоносители ощутимо ухудшилось, а 75 % назвали рост цен тяжелым бременем, приводит данные опроса Bild.