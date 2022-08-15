19fortyfive: НАТО оказалось под ударом из-за решения Польши о покупке корейских танков K2 Фото: REUTERS

Идея Польши о закупке тысячи южнокорейских танков K2 выглядит странной. Кроме того, у армии могут возникнуть проблемы из-за несовместимости новой техники с американской. Об этом в статье для издания 19fortyfive заявил американский военный эксперт Даниэль Гур.

- Использование машин от одной страны-производителя дает большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава все же решилась на соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений, - пишет автор, отмечая, что в результате альянс окажется под ударом.

Ранее вице-премьер, министр нацобороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что польские военнослужащие начали обучаться использованию американских танков Abrams. А незадолго этого сообщалось, что польские власти решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Кроме того, республика заявила о планах докупить модернизированное оружие.