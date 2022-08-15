Журналисты Global Times раскрыли жертву украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские страны страдают от последствий украинского кризиса из-за действий американской стороны, считает журналист Сюэ Лю. Свое мнение он представил в статье для китайского издания Global Times.

В результате, как отмечает автор, это может спровоцировать ухудшение отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

- Европа стала жертвой конфликта на Украине - страны вынуждены бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен.... экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность, - считает Сюэ Лю.

Накануне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в данный момент Соединенные Штаты балансируют на опасной грани войны с Россией и Китаем. Также он считает, что частично вина за сложившуюся ситуацию лежит и на американском правительстве. По его мнению, властям США стоит предпринять меры для разрядки международной напряженности и не усиливать противостояние сторон.