Экс-морпех Дуган рассказал о сомнениях воюющих за Украину американских военных Фото: REUTERS

Уехавший в ДНР журналист и бывший морпех Джон Марк Дуган, рассказал, что в корпусе американской морской пехоты, военнослужащие, которой участвуют в боях за украинскую сторону, есть пророссийские настроения.

По его словам, часть солдат на верит западным СМИ. Кроме того, некоторые из них и вовсе считают политику Соединённых Штатов на Украине преступной.

- Все слышали, что корпус американской морской пехоты воюет на стороне Украины ... я слышал об одном парне, его уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас, - заявил Дуган в беседе с РИА Новости.

Ранее Newsweek сообщало, что украинская армия столкнулась с нехваткой оборудования. Об этом в беседе с изданием сообщил американский наемник Майкл. По словам мужчины, военным не хватает даже принтеров для распечатки карт, а также имеются проблемы с аккумуляторами.