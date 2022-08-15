Пять человек погибли и двое пострадали в результате столкновения легковушки и "скорой" в Нижнем Тагиле Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Тагиле пять человек погибли в результате ДТП. Участниками аварии стали легковой автомобиль и ехавшая на вызов машина скорой помощи. Среди жертв - фельдшер и водитель-подросток.

Известно, что авария произошла ночью 15 августа на пересечении улиц Газетная и Октябрьской Революции.

- В Ленинском районе города около трех часов (01:00 мск) произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, еще два человека госпитализированы в медучреждение, врачи сейчас борются за их жизнь, - сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, причиной ДТП стали подростки, которые угнали авто и на большой скорости пытались скрыться от полицейских.

Ранее сайт KP.RU писал про смертельную аварию, которая произошла в ночь 13 августа на нерегулируемом перекрестке улиц Можайского и Гагарина в Якутске. Около двух часов ночи автомобиль Nissan Moco следовал по улице Можайского и на перекрестке с улицей Гагарина начал движение налево. При повороте водитель не пропустил мотоцикл Honda, который двигался по встречке. В итоге мотоциклист влетел в дверь автомобиля со стороны водителя.