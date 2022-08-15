Трамп потребовал вернуть ему документы, изъятые агентами ФБР Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп потребовал вернуть ему документы, которые изъяли агенты ФБР при обыске в его имении в Мар-а-Лаго.

Политик заявил в созданной им соцсети Truth Social, что сотрудники ФБР забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также бумаги, защищенные так называемой привилегией исполнительной власти.

- Я убедительно прошу немедленно вернуть все эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо! - цитирует словам экс-президента США газета New York Post.

Ранее сообщалось, что одиннадцать комплектов секретных документов обнаружили сотрудники ФБР при обыске в резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. В их числе были бумаги с пометкой "Совершенно секретно".

Тем временем команда Трампа на фоне проведенных в Мар-а-Лаго обысков засыпала своих последователей письмами с призывами к пожертвованиям.