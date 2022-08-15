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В мире15 августа 2022 3:05

Трамп потребовал вернуть ему документы, изъятые агентами ФБР

Он также рассказал, какие именно коробки забрали агенты
София ГОНЧАРОВА
Трамп потребовал вернуть ему документы, изъятые агентами ФБР

Трамп потребовал вернуть ему документы, изъятые агентами ФБР

Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп потребовал вернуть ему документы, которые изъяли агенты ФБР при обыске в его имении в Мар-а-Лаго.

Политик заявил в созданной им соцсети Truth Social, что сотрудники ФБР забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также бумаги, защищенные так называемой привилегией исполнительной власти.

- Я убедительно прошу немедленно вернуть все эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо! - цитирует словам экс-президента США газета New York Post.

Ранее сообщалось, что одиннадцать комплектов секретных документов обнаружили сотрудники ФБР при обыске в резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. В их числе были бумаги с пометкой "Совершенно секретно".

Тем временем команда Трампа на фоне проведенных в Мар-а-Лаго обысков засыпала своих последователей письмами с призывами к пожертвованиям.