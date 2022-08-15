Депутат Рады Гончаренко рассказал о переговорах с главой Минобороны Британии об уничтожении Крымского моста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинская сторона в июне на саммите НАТО провела переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом о плане по "уничтожению Крымского моста". Об этом в своем Тelegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

- Мы с Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне, - написал политик.

Он также добавил к записи снимок с переговоров. На фото, кроме него и главы британского военного ведомства, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Накануне бывший депутат Рады Илья Кива сообщал, что украинские силы уже готовится к проведению специальной операции по подрыву Запорожской АЭС. Он предупредил, что для этого подготовлены "группы разведки главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые до этого совершали подобные теракты в Приднестровье".