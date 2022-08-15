Что произошло в ночь на 15 августа Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Испании в городе Сан-Себастьян внезапно участились случаи уколов шприцами в общественных местах. Только в первый день праздничной недели, которая началась 13 августа, там зафиксировали четыре таких возможных инцидент. Как уточняет Europa Press, одна из жертв уже выдвинула обвинение.

Тело пропавшей шестилетней Насти Брихунец, пропавшей 12 августа в пермском Чусовом, нашли в колодце с водой, сообщили в Следственном комитете региона. Сейчас ведется работа по извлечению тела погибшей из воды, заявили в ведомстве.

Украинская сторона провела переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом о плане по уничтожению Крымского моста. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Он уточнил, что обсуждение состоялось еще в июне на саммите НАТО.

В Нижнем Тагиле пять человек погибли в результате ДТП. Участниками аварии стали легковой автомобиль и ехавшая на вызов машина скорой помощи. Среди жертв - фельдшер и водитель-подросток.

Европейские страны страдают от последствий украинского кризиса из-за действий американской стороны, считает журналист Сюэ Лю. Это связано с тем, что Европа стала жертвой конфликта на Украине - страны вынуждены бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика получает множество сигналов от западных стран о готовности к сотрудничеству. Головченко также обратил внимание, что сейчас европейские страны "готовится к тяжелейшей зиме", поэтому в ближайшее время могут произойти определенные изменения.