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Политика15 августа 2022 4:09

В Лондоне заявили, что Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона

Такое мнение озвучил в беседе с Espreso член парламента Британии Крис Брайант
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот возглавлял британский МИД, заявил в беседе с Espreso член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант.

Как считает политик, на должности руководителя МИД нынешний премьер был слишком слаб в ходе контактов с РФ.

"Его визави Лавров… переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит", - отметил Брайант.

При этом политик не сказал, какие именно переговоры между РФ и Британией он имеет в виду.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Глава российского внешнеполитического ведомства спокойно отнесся к сообщению, что Джонсон покинул занимаемый три года пост.