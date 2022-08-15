Экс-президент Афганистана объяснил причину своего побега из страны

Ашраф Гани Фото: REUTERS

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из страны, чтобы не дать движению "Талибан"* возможности унизить президента и заставить его подписать документ, который узаконил бы новое правительство.

Напомним, талибы* 15 августа 2021 года вошли в Кабул, окончательно взяв Афганистан под контроль. Гани, который тогда бежал в другую страну, подвергался критике в связи со своим быстрым отъездом.

“Причина, по которой я уехал, состояла в том, что я не хотел доставлять талибам* и их сторонникам удовольствие вновь унизить афганского президента и заставить его подписать документ о легитимности правительства. Я никогда не боялся", - отметил Гани в интервью телеканалу CNN.

Ранее в МИД России заявили, что бежавший из Афганистана Ашраф Гани несет ответственность за происходящее в стране. По словам Захаровой, на протяжении последних трех лет Гани располагал всеми возможностями для обеспечения успеха межафганского мирного процесса.

*Запрещенная в России террористическая организация