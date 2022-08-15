Стоимость биткоина превысила 25 тысяч долларов Фото: Shutterstock

Биткоин в ходе торговой сессии в понедельник, 15 августа 2022 года, ускорил рост и торговался на уровне 25,06 тысяч долларов, о чем говорят данные портала Coindesk на 6:36 по московскому времени.

По информации на 06:47 по Москве, стоимость биткоина составляла 24,88 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что биткоин подорожал до 22 тысяч долларов 8 июля 2022 года.

Также ранее официальный представитель P2P-обменника Bitzlato на территории РФ Кристина Новикова предупредила россиян о том, что биткоин сейчас подвержен тем же тенденциям, что и фондовые рынки. По мнению криптоэксперта, из биткоина инвесторы будут выходить, и его цена, по разным прогнозам, может опуститься до конца года до 8-15 тысячи долларов.

Биткойн представляет собой децентрализованную систему одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.