Посол России в Кабуле заявил, что нужно работать с талибами* там, где это отвечает интересам Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Талибы* - это реальность в Афганистане, от которой не уйти, поэтому следует работать с ними там, где это отвечает национальным интересам Москвы, заявил в интервью РИА Новости в годовщину смены власти в Кабуле посол России Дмитрий Жирнов.

"Талибы*, как бы к ним ни относиться, это реальность, от которой не уйти. Поэтому нам следует работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это необходимо для решения стоящих перед Россией задач", - сказал глава дипломатической миссии.

В том числе, как отметил посол, 15 августа 2022 года в Москве начнутся переговоры направленной правительством талибов* делегации минпромторга Афганистана с партнерами из РФ.

Ранее бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из страны, чтобы не дать движению "Талибан"* возможности унизить президента и заставить его подписать документ, который узаконил бы новое правительство.

*Запрещенная в России террористическая организация