Депутат Хамзаев попросил ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми переходами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парламентарии снова озадачились регулированием сферы электросамокатов. Эта тема появляется с завидным постоянством и вот депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить до 5 км/ч скорость данного транспорта перед нерегулируемым переходом.

Парламентарий подчеркивает, что в последнее время в крупных городах возросло использование средств индивидуальной мобильности. Это требует выработки специальных норм для участников движения, ведь сегодня как таковых механизмов регулирования не существует, а большинство аварий случается на нерегулируемых пешеходных переходах.

В связи с этим депутат обратился к главе Минтранса Виталию Савельеву и призвал ввести правила для пользователей электросамокатов.

Хамзаев отмечает, что водители автомобилей прежде чем пересечь нерегулируемый пешеходный переход должны убедиться, что рядом нет людей. Но если движение человека заметно заранее, то появление электросамокато часто неожиданно из-за его скорости.

- В связи с этим прошу вас поддержать инициативу об установлении ограничения скорости до 5 км/ч для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности на протяжении 30 м пешеходной зоны, предшествующей нерегулируемым пешеходным переходам, - цитирует RT текст обращения.

Кстати, 44% россиян считают электросамокаты и гироскутеры опасным видом транспорта. 4% респондентов попадали в небольшие аварии, сталкиваясь с велосипедистами и пешеходами. А еще 3% во время использования электросамоката получили серьезную травму, пишет ФАН.

И это доказывает статистика ГИБДД. В России сразу в 2,7 раза увеличилось количество инцидентов с участием электросамокатов, моноколес и других «средств индивидуальной мобильности». Если за первые шесть месяцев прошлого года было зафиксировано 135 таких происшествий, то в этом году их число выросло до 370, пишет газета "Известия".