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Политика15 августа 2022 5:44

Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину по случаю Дня освобождения Кореи

Он отметил, что сотрудничество двух стран “поднимается на новый уровень”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму в честь Дня освобождения Кореи, подчеркнув, что сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество двух государств поднимается на новый уровень, об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Ким Чен Ын отметил, что корейско-российская дружба, начавшаяся в дни борьбы с общим врагом в войне против Японии, эпоха за эпохой постоянно укреплялась и развивалась, и сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень на общем фронте (борьбы – прим. ред.), чтобы сокрушить военную угрозу и провокации, произвол и своеволие враждебных сил", - отмечается в сообщении ЦТАК.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в телеграмме поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи, выразив уверенность в наращивании двусторонних связей

Также ранее Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Днём Победы. В сообщении северокорейского лидера выражалась "решительная солидарность" делу российского народа.