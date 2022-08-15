Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину по случаю Дня освобождения Кореи

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму в честь Дня освобождения Кореи, подчеркнув, что сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество двух государств поднимается на новый уровень, об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Ким Чен Ын отметил, что корейско-российская дружба, начавшаяся в дни борьбы с общим врагом в войне против Японии, эпоха за эпохой постоянно укреплялась и развивалась, и сегодня стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень на общем фронте (борьбы – прим. ред.), чтобы сокрушить военную угрозу и провокации, произвол и своеволие враждебных сил", - отмечается в сообщении ЦТАК.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в телеграмме поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи, выразив уверенность в наращивании двусторонних связей

Также ранее Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Днём Победы. В сообщении северокорейского лидера выражалась "решительная солидарность" делу российского народа.