Власти Запорожской области заявили о необходимости режима тишины вокруг АЭС Фото: REUTERS

Вокруг Запорожской АЭС, постоянно подвергающейся обстрелам со стороны ВС Украины, следует объявить режим тишины, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза следует не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы", - подчеркнул Рогов.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что демилитаризация Запорожской АЭС, которую предлагает генсек ООН, сделает ее более уязвимой, в частности, для террористов - российские военные ее охраняют.

Также ранее KP.RU писал о семи главных фактах, которые нужно знать про атаки на Запорожскую АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 августа 2022 года можно прочитать здесь.