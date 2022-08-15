В обмелевших реках Европы нашли “голодные” камни с предвещающими неурожай и голод посланиями Фото: Shutterstock

В Европе вследствие засухи на поверхности пересохших рек показались так называемые “голодные” камни, которые предзнаменуют скорые беды, пишет нидерландское издание NU.

"Голодными" называют речные камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды. Они являются предупреждением о сложных временах, наступающих в результате обмеления рек. Если русло пересыхает, обнажая такой указатель,это свидетельствует о том, что грядет засуха, неурожай и голод. Историки утверждают, что первые отметки на "голодных камнях" появились в XV веке. В течение столетий они часто упоминались в газетах как предвестники больших бедствий. Например, в ХХ веке камни показывались из воды в 1918 году, во время Первой мировой войны”, - говорится в публикации.

Авторы материала также отметили, что такие камни наиболее часто можно встретить в руслах Рейна и Эльбы.

Ранее сообщалось, что Европу постигла самая жесточайшая засуха за столетия: высохли реки, гибнет урожай, не охлаждаются ядерные реакторы. Отмечалось, что последствия от засухи для экономики Европы будут катастрофическими.