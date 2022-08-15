Власти Афганистана заявили о планах закупить у России около миллиона баррелей нефти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кабул планирует закупить у России примерно миллиона баррелей нефти, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

"Мы предложили России примерно миллион баррелей, если она сможет отправлять больше, то это не проблема", - уточнил он.

Также министр добавил, что проект по нефти и газу будет самым важным для афганской стороны.

Делегация афганского Минпромторга, направленная правительством талибов*, прибыла в Россию накануне - 14 августа, переговоры состоятся 15-16 августа.

Ранее бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что год назад бежал из страны, чтобы не дать движению "Талибан"* возможности унизить президента и заставить его подписать документ, который узаконил бы новое правительство.

Напомним, талибы* 15 августа 2021 года вошли в Кабул, окончательно взяв Афганистан под контроль. Гани, который тогда бежал в другую страну, подвергался критике в связи со своим быстрым отъездом.

*Запрещенная в России террористическая организация