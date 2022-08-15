В Совфеде предупредили о риске осеннего подорожания топлива Фото: Олег УКЛАДОВ

В Совете Федерации увидели риск подорожания бензина и дизеля в регионах России. Спровоцирует рост прекращение субсидирования железнодорожный перевозок топлива в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Если это произойдет, то цена на заправках может вырасти на 3-4%. Такой прогноз дал первый зампред комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров.

В 2022 году на субсидию в федеральном бюджете было заложено 9,8 млрд рублей, то позволяло производителям получать скидку до 4 тысяч рублей с каждой тонны. Если господдержка прекратится, то экономить на оплате монополисту за доставку груза станет невозможно. А это значит, что цены пойдут вверх, ведь придется окупать данную статью расходов.

Бизнес уже отметил, что с июня тарифы на ж/д перевозки подорожали на 11%, все это скажется на конечном потребителе, пишет газета «Известия».

Больше всего повысятся цены на бензин и дизтопливо в Восточной Сибири и на Дальнем.

В Совфеде озабочены проблемой и планируют пригласить для консультаций представителей Минфина и Минэнерго, если субсидию не продлят.

Цены на топливо могут увеличиться на 3-4% уже в сентябре, ожидают предприниматели. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что в «зоне риска» оказались Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха и Сахалинская область, сообщает ФАН.

Тем временем, независимые эксперты полагают, что цены на топливо в 2023 году могут снизиться. Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз, сообщает телеканал "360".