Володин заявил, что Украина утратила финансовую самостоятельность

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ежемесячный дефицит экономики Украины составляет 5 млрд долларов, Киев не может выполнять обязательства перед гражданами и утрачивает финансовую самостоятельность, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

"Украина - банкрот. Собираемые налоги формирую только 40% бюджета страны. Больше 60% бюджета идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит составляет 5 млрд долларов", - написал политик в своем Телеграм-канале.

По словам Володина, Украина без помощи США и Брюсселя не может выполнять обязательства перед гражданами.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 августа 2022 года можно прочитать здесь.